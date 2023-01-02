النويري: القضاء الليبي مختص بالتعاطي مع أي اتهامات لأبوعجيلة

الوطن| رصد

وجّه عدد من النواب انتقادات لاذعة لحكومة عبدالحميد الدبيبة، منتهية الولاية، على خلفية تسليم المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود إلى الولايات المتحدة.

وخلال جلسة المجلس في بنغازي، الاثنين، قال نائب رئيس المجلس فوزي النويري، إن القضاء الليبي هو المختص بالتعاطي مع أي اتهامات تخص المواطن الليبي أبوعجيلة، مضيفا أن اتهام أبوعجيلة من عدمه هو أمر يخص القضاء الليبي وحده.

من جهته، دعا النائب جاب الله الشيباني، مجلس النواب لمخاطبة الكونجرس الأمريكي بخصوص قضية بوعجيلة مسعود وإبلاغه أن ملف لوكربي تم قفله والقضاء الأمريكي أخطأ في فتحه.

ولاقت واقعة تسليم أبوعجيلة مسعود إلى الولايات المتحدة موجة من الإدانة عبر عنها عديد الشخصيات السياسية والحقوقية ومنظمات المجتمع المدني، ومدونون ليبيون على صفحات التواصل الاجتماعي.

وقال الدبيبة في كلمة مسجلة، إن مصلحة الشعب الليبي تقتضي التعاون مع الدول الكبرى لتحقيق مصالحها، ومن أهم القضايا التعاون في مكافحة الإرهاب.

ورأى أن أبوعجيلة متهم إرهابي قتل أكثر من 270 روحا بريئة في عملية واحدة ولم يبال وهو يصنع المفخخات ويدسّها بيد قوية بين أمتعة الركاب.