الجلاء يتسلم جثة شاب قتل طعنًا والأجهزة الأمنية تحقق

أخبارليبيا24- خاص

تسلم مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث اليوم الإثنين، شاباً قتل طعناً في منطقة سيدي يونس في مدينة بنغازي.

وقالت مصادر أمنية وطبية متطابقة في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ :”إن الشاب إبراهيم خاطر موسي التارقي (20 عاماً) وصل متوفيًا جراء تعرضه للطعن بسلاح أبيض في القلب”.

وأوضحت المصادر، أنه تم التحفظ على الجثمان بقسم المشرحة البشرية “ثلاجة حفظ الموتى” لعرضه على الطب الشرعي وإتخاذ الإجراءات اللازمة حياله،.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الأجهزة الأمنية باشرت التحقيق في الواقعة.