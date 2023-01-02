الدبيبة: قطار التنمية زادت سرعته رغم محاولات تعطيله

قال عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، إن رئيسي مجلسي النواب والدولة يتحملان مسؤولية حرمان أكثر من مليوني ناخب من الانتخابات، وأنهما منشغلان بالتمديد لنفسيهما عبر صفقات مشبوهة في الغرف المظلمة، و مشاريع خبيثة للتمديد لنفسيهما، وفق قوله.

أضاف في أول اجتماع لمجلس وزراء حكومته في 2023، أن “ما سماه عقيلة والمشري القوة القاهرة لم يكن إلا غولا لتخويف الليبيين، وهذا العام سيكون عام الانتخابات ووحدة المؤسسات، و إن حان موعد تسليم الأمانة سنسلمها لأيد أمينة، والمشري وعقيلة أصابا الليبيين بخيبات أمل متتالية ويسعيان لتقاسم السلطة، وجاهزون لتنفيذ الانتخابات.. و2023 هو عام الانتخابات.»

وتابع: «قطار التنمية زادت سرعته رغم محاولات تعطيلنا عن خدمة الليبيين، وهناك محاولات لإغراقنا في مستنقع الصراع السياسي، وعلينا قطع الطريق على المشككين في مزاعم فسادنا، والبلديات ابتعدت عن السياسة في عهدنا، وهذه خطوة كبيرة.»