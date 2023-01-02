باشاغا: نضع اللمسات الأخيرة على آلية دعم المواطنين في رمضان

أكد رئيس الحكومة الليبية وزير الاقتصاد والتجارة فتحي باشاغا، خلال الاجتماع الأول مع مراقبات الاقتصاد والتجارة في ليبيا أن الوزارة تضع اللمسات الأخيرة على آلية دعم المواطن للاستعداد لشهر رمضان المبارك.

وطالب باشاغا خلال الاجتماع الذي عقد بمقر رئاسة الوزراء بمدينة سرت ، اليوم الاثنين مراقبات الاقتصاد بإقفال ميزانيتهم السنوية لسنة 2022 مشددا على دعمه المستمر لمراقبات الاقتصاد لتسيير أعمالها بالشكل المطلوب.

وناقش الاجتماع عددا من المواضيع الخاصة بسير عمل المراقبات على مستوى ليبيا وأهمها وضع الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم الاستئناف في بنغازي و طرابلس والبيضاء وأن الحكومة وضعتها موضع التنفيذ بإعادة تبعية مراقبات الاقتصاد إلى ديوان وزارة الاقتصاد والتجارة.