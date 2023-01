محمد: نتوقع أن يكون للرئاسي دور في التوافق على القاعدة الدستورية

ليبيا – توقعت عضو مجلس الدولة الاستشاري آمال محمد أن يكون للمجلس الرئاسي دور في التوافق على القاعدة الدستورية بين مجلسي النواب والدولة.

آمال محمد قالت في تصريح لمنصة “فواصل”: إنه بالنسبة لتشكيل حكومة جديدة فكل شيء متوقع ولكن على المدى القريب من الصعوبة حدوث ذلك.

ونوّهت إلى أنه سيبحث المجلس في جلسته الـ 83 الاثنين المقبل آخر المستجدات السياسية في البلاد، وما يستجد من أعمال.

