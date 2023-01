مؤسسة النفط تعين 1435 خريجا جديدا واحتجاجات على القرار

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط تعيين أكثر من 1400 من خريجي الجامعات والمعاهد العليا العامة من حملة البكالوريوس والدبلوم العالي في التخصصات النفطية.

وطالبت الموسسة من تم تعيينهم بالتواصل مع مكتب التنسيق والمتابعة للالتحاق بالدورات التدريبية وبرامج رفع الكفاءة المخطط لها من قبل المؤسسة .

بدوره احتج حراك شباب جالو على قرار المؤسسة، منوها إلى أن احتجاجهم جاء بسبب النسبة الضعيفة من التعيينات الأخيرة لخريجي منطقتهم التي تعتبر المتضرر الأكبر من الحقول المجاورة، حسب قولهم.

هذا وأغلق خريجو التخصصات النفطية في مدينة زوارة والمدن المجاورة لها في اعتصام لهم الاثنين مجمع مليته للغاز ومنعوا الموظفين من الدخول إليه.

ووفقا للمحتجين، فإن الموقف جاء عقب إصدار المؤسسة الوطنية للنفط تعيينات لم تشمل المقدمين على التعيينات من مدينة زوارة والمناطق المجاورة لها.

المصدر: المؤسسة الوطنية للنفط

