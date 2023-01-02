مؤسسة النفط: سنتقدم بخطاب اعتراض على قيام اليونان بأعمال استكشافية بمناطق ليبيا البحرية

استعرض رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، فرحات بن قدارة، عددا من قرارات النظام الليبي السابق، بخصوص ترسيم الحدود البحرية، حاسما الجدل حول حقيقة تعدي اليونان على حقوق ليبيا في البحر المتوسط.

وتحدث بن قدارة عن بداية الأمر، عندما قامت اليونان بأنشطة استكشافية في عام 2007 جنوب جزيرة كريت، ووقتها خاطبت أمانة الطاقة بمخاطبة اللجنة الشعبية العامة وشكلت لجنة، لتعلن عن حق ليبيا في منطقة بحرية خالصة، وحتى عام 2011 كان الخلاف بين الدولتين متمثلا في احتساب نقاط الأساس، حيث أصرت ليبيا على احتساب نقاط الأساس من جزيرة كريت.

وقال بن قدارة في بيانه، إنه في عام 2010، كشف تقرير جمعية الجيولوجيين الأمريكية، عن أن منطقة حوش شرق المتوسط تحمل مؤملات كبيرة من النفط والغاز، وقامت دول مثل مصر وإسرائيل وقبرص بعمليات استكشاف بتلك المنطقة، وفي سبتمبر 2011 قامت اليونان عن عطاء للمسح السايزمي جنوب وغرب كريت وتعاقدت بالفعل مع شركة نرويجية.

وأضاف أنه في عام 2015، اكتشفت مصر حقل “ظهر” للغاز، والذي تتشابه تراكيبه الجيولوجية بالتراكيب الجيولوجية بجنوب كريت، وقامت اليونان مرة أخرى بجولة استكشافية بتلك المنطقة وبالفعل استقطبت عدة شركات مثل توتل وموبيل، وتوصلت الشركتان إلى اتفاق مع اليونان للتنقيب بتلك المناطق في عام 2018.

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ووفقا لما ذكره بن قدارة، فإن الشركات التي توصلت لاتفاق مع اليونان بشأن التنقيب في المناطق المُتنازع عليها مع ليبيا، أوقفت المباحثات مع الجانب اليوناني، بعد الاتفاقية التي أبرمتها ليبيا مع تركيا في عام 2019، باعتبار أن تلك المناطق ستمثل مناطق خطرة ولا يمكن التنقيب فيها في وقتها.

وقال إن اليونان وقعت اتفاقية ترسيم حدود بحرية مع إيطاليا في عام 2020، والتي تتكون من 16 نقطة وسط، تنتهي تلك النقاط مع المثلث الحدودي البحري “ليبيا _ اليونان _ إيطاليا”، وتلك الاتفاقية تعطي للدولتين الحق في التمدد بما يهدد مصالح ليبيا البحرية، مشيرا إلى أنه في نوفمبر 2022، أعلن رئيس وزراء اليونان عزم بلاده استكشاف المناطق المغمورة في جنوب غرب جزيرة كريت.

وأعلن بن قدارة أن مؤسسة النقط ستتقدم بخطاب اعتراض لشركة إكسون موبيل ضد أنشطتها الاستكشافية بالقطع الواقعة المياه الليبية، وتشكيل لجنة رصد فنية دائمة لمتابعة الأنشطة الاستكشافية بالمناطق البحرية للدول المحيطة لليبيا، بالإضافة إلى قيام المؤسسة بإعادة معالجة البيانات السايزمية المتعلقة بالمناطق الحدودية.

واقترح بن قدارة، دعم لجنة ترسيم الحدود بوزارة الخارجية، وتوفير كافة الإمكانيات المطلوبة لها، كما اقترح الاحتجاج رسميا لدى دولة اليونان والمنظمات المعنية بالاستكشاف في المناطق البحرية، بالإضافة إلى اقترحه بإعلان موقف رسمي للدولة الليبية تجاه أي نشاطات استكشافية في المناطق البحرية.