الحصادي: عدم توافق “النواب والدولة” يمهد الطريق أمام الفساد والمليشيات

اعتبر منصور الحصادي، عضو مجلس الدولة الاستشاري، أن استمرار عجز المجلسين- مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري- عن التوافق، يعطل الانتخابات ويمهد الطريق أمام الفساد والاستبداد والمليشيات في ليبيا،.

وقال الحصادي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن الخطاب الشعبوي، والعاطفي، ومحاولات الشيطنة والإقصاء، باتت مفضوحة، ولا تنطلي على الشعب الليبي.

وأضاف:” من يملك المال والقرار والنفوذ- بالمنطق- هو أحرص الجميع على البقاء مهما حاول “قمصنة” الانتخابات”.

وتابع:” استمرارعجز المجلسين عن التوافق، يعطل الانتخابات ويمهد الطريق أمام الفساد والاستبداد والمليشيات”.