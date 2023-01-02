ليبيا وتونس تبحثان تطوير مؤسسات الرقابة على المال العام

بحث مجلس النواب وديوان المحاسبة الليبي مع منظمة الأربوساي بتونس سبل تطوير مؤسسات الرقابة على المال العام.

جاء ذلك خلال لقاء عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية مع الأمين العام لمنظمة الأربوساي نجيب القطاري والمشرف العام للمنظمة فيصل ماني، بحضور رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك والسفير التونسي لدى ليبيا أسعد العجيلي بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب.

وتناول اللقاء سُبل تطوير مؤسسات الرقابة على المال العام واستعرض الأمين العام لمنظمة الأربوساي منظومة مؤسسات الرقابة في تونس بصفته رئيس محكمة المحاسبات وكذلك تم استعراض برامج التطوير لديوان المحاسبة الليبي، كما تناول اللقاء أوجه التعاون بين منظمة الأربوساي وديوان المحاسبة وفقا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بينهما مؤخراً .

وأكد عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية استعداد المجلس لإصدار التشريعات اللازمة حتى تكون نتائج مخرجات المنظومة الرقابية فعالة.