عائشة الطبلقي: الضغط الدولي وضغط الرئاسي قد يساهم في تجاوز الخلافات بشأن القاعدة الدستورية

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قالت، عضو مجلس النواب، عائشة الطبلقي، إن الضغط الدولي وضغط المجلس الرئاسي قد يساهم في تجاوز الخلافات بين مجلسي النواب والدولة والتوافق على القاعدة الدستورية للانتخابات.

وقالت الطبلقي، في تصريح تلفزيوني عبر تلفزيون المسار، إن القاعدة الدستورية-بحسب الاتفاق السياسي- من صلب تخصصات مجلسي النواب والدولة، لكن بما أن المجلسين لم يصلا لاتفاق حتى الآن، فيمكن أن يؤدي الضغط الدولي وضغط المجلس الرئاسي، سيأتي بنتيجة.

وأطلق المجلس الرئاسي الشهر الماضي مبادرة لحل الأزمة الدستورية، عبر إقامة لقاء تشاوري ثلاثي مع مجلسي النواب والدولة، بالتنسيق مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبدالله باثيلي.

وقال الرئاسي، إن المبادرة تنطلق عبر لقاء تشاوري يهيئ لحوار دستوري كأولوية لإنهاء المراحل الانتقالية تُضمّن فيه المبادرات والأفكار والرؤى التي طرحتها الأحزاب والقوى الوطنية على المجلس الرئاسي.

من جانبه، أعلن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، عبدالله باثيلي تأييده للمبادرة، مؤكدا عم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمبادرات الحوار الشامل من أجل التوصل إلى اتفاق ينقل ليبيا إلى الأمام.