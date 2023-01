الفريق الفلاح: عمل لجنة (5+5) العسكرية في الوقت الحالي يرتكز على فك المجموعات المسلحة غرب البلاد ونزع سلاحها

ليبيا – أشاد عضو اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) عن القيادة العامة للقوات المسلحة الفريق الهادي الفلاح، بالدعم المقدم من قبل القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، لإنجاح عمل اللجنة العسكرية.

الفريق الفلاح وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الحدث”، أثنى على جهود القيادة العامة في تجهيز مقر لجنة خمسة زائد خمسة في مدينة سرت، لافتًا إلى أن كافة الاجتماعات التي عُقدت في المدينة كانت بدعم كامل من القوات المسلحة، من أجل توحيد الصفوف والوصول بالبلاد إلى بر الأمان.

وأكد الفريق الفلاح، المطالبة بتجميد الاتفاقيات الدولية، خاصة فيما يتعلق بإخراج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب، إلا أن رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة أفشل ذلك بتوقيع اتفاقية جديدة مماثلة مع تركيا، الأمر الذي عرقل التوصل إلى صدور قرار سياسي بشأن عملية طرد المسلحين الأجانب من ليبيا.

ولفت الفريق الفلاح إلى أن مهمة المراقبين الدوليين في ليبيا ستقتصر فقط على متابعة إخراج القوات الأجنبية من البلاد، بإشراف مباشر من أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة، مشيرًا إلى أن عمل (5+5) في الوقت الحالي يرتكز على فك المجموعات المسلحة غرب البلاد ونزع سلاحها، لافتًا إلى عقد اجتماع منتصف يناير الجاري في مدينة سرت لوضع آلية محكمة بهذا الملف.

