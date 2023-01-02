مجلس الدولة يقرر استئناف مفاوضاته مع البرلمان الليبي ويرفض مبادرة “الرئاسي” للحوار

رفض مجلس الدولة الاستشاري، برئاسة خالد المشري، اليوم الاثنين، مبادرة المجلس الرئاسي، بلقاء رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح في غدامس، تحت رعاية المبعوث الأممي.

وقالت عضو مجلس الدولة، نعيمة الحامي، في تصريح صحفي، إن مجلس الدولة صوّت في جلسته اليوم على عدم الذهاب إلى لقاء غدامس، في المقابل صوت لصالح استئناف الحوار مع مجلس النواب لاستكمال المشاورات من أجل التوصل لاتفاق على القاعدة الدستورية.

واليوم، قرر مجلس الدولة الاستشاري استئناف الحوار مع مجلس النواب الليبي حول النقاط الخلافية في القاعدة الدستورية للانتخابات الليبية.

في الثامن من ديسمبر الماضي، طرح المجلس الرئاسي الليبي، مبادرة لحل الأزمة السياسية بالبلاد وتحريك حالة الجمود السياسي، تفضي إلى إنجاز القاعدة الدستورية تؤسس لانتخابات برلمانية ورئاسية وتنهي المراحل الانتقالية.

ودعا المجلس الرئاسي إلى اجتماع في مدينة “غدامس” الليبية يوم 11 يناير الجاري بين رئيس المجلس محمد المنفي، رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وذلك للتشاور حول الخلافات بين البرلمان ومجلس الدولة حول القاعدة الدستورية وتضمن بعض الأفكار والرؤى التي تلقاه المجلس من بعض الكيانات والأحزاب السياسية في القاعدة الدستورية.