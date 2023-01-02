السبت القادم موعدًا للانتخابات البلدية في منطقتي زلة والخمس

الوطن|رصد

اعلن مستشار اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية باسم المودي ان السبت القادم سيكون موعدا لانتخاب بلديتي زلة والخمس، كما أن الحملة الدعائية مستمرة إلى الخامس من الشهر الجاري .

وبين المودي في تصريحات صحفية أن عدد القوائم المترشحة بلغ 14 قائمة للخمس و 4 قوائم لبلدية زلة ، وأن عدد الناخبين المسجلين في انتخابات بلدية الخمس 19.136 ناخبا و 1.496 ناخبا لبلدية زلة

مشيرا الى ان عدد الناخبين المسجلين الى الان في انتخابات بلدية غريان 8.879 ناخبا و 4.623 ناخبا لبلدية العربان بمعدل 14 قائمة لغريان و4 للعربان.