الحكم المحلي تعلن مطابقة 28 ألف موظف مع جدول المرتبات الموحد

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أعلنت وزارة الحكم المحلي مطابقة بيانات 28 ألف موظف من البلديات مع جدول المرتبات الموحد، وإحالتها إلى وزارة المالية لتنفيذها.

ودعت وزارة الحكم المحلي عبر حسابها على “فيسبوك”، البلديات على ضرورة تعجيل إدخال بيانات المطابقة بمنظومة شؤون الوظيفة المحلية بالوزارة لاستكمال إجراءات موظفيها.

وفي 18 يونيو الماضي، اعتمد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة الجدول الموحد للمرتبات، مع تولي وزارة المالية تحديد الأثر المالي لتنفيذ القرار.

وطالب الدبيبة، وزير المالية بموافاته بالإجراءات المتخذة من قبل القطاعات بشأن المطابقة لتنفيذ جدول المرتبات الموحد المعتمد بقرار مجلس الوزراء رقم 540 لسنة 2022.

وأصدر رئيس الحكومة تعليماته لرؤساء ومديري الهيئات والأجهزة والمؤسسات والمراكز والمصالح الحكومية يطالب فيه بضرورة التواصل مع وزارة المالية والتنسيق معها لإجراء أعمال المطابقة المالية للعاملين لتنفيذ الجدول المعتمد.