رئيس الحكومة: لمسات أخيرة لوضع آلية لدعم المواطنين استعدادًا لشهر رمضان

طالب رئيس الحكومة الليبية، وزير الاقتصاد والتجارة فتحي باشاغا من المراقبات إقفال ميزانيتهم السنوية للعام 2022، مشيرًا إلى وضع اللمسات الأخيرة لآلية لدعم المواطنين للاستعداد لشهر رمضان.

وقال باشاغا في اجتماعه مع مراقبي الاقتصاد والتجارة بمقر رئاسة الوزراء بمدينة سرت، اليوم الإثنين، إنه يدعم لمراقبات الاقتصاد لتسيير أعمالها بالشكل المطلوب، والاجتماع هو الأول مع مراقبات الاقتصاد والتجارة للحكومة.

وتطرق المجتمعون إلى عدد من الملفات الخاصة بسير عمل المراقبات على مستوى ليبيا وأهمها وضع الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم الاستئناف في بنغازي وطرابلس والبيضاء.