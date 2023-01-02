بن شرادة: النواب والدولة لن يستجيبا لدعوة المجلس الرئاسي

رأى عضو مجلس الدولة، سعد بن شرادة، أن مجلسي النواب والدولة لن يستجيبا لدعوة المجلس الرئاسي للقاء في غدامس.

وقال بن شرادة، في تصريحات صحفية له: “أي دعوة من أي طرف محلي لن تلقى اعتبارًا، حتى وإن كانت من مجلس النواب أو مجلس الدولة”.

وأضاف “كل أطراف الصراع ليست محايدة، وتوجيه مثل هذه الدعوات من مهام البعثة الأممية، فمجلس النواب أسير لسلطة العسكر، ومجلس الدولة يقع في ظل كيانات ومليشيات ترفض العسكرة”.

وتابع “يجب الرجوع إلى الشعب ليقول الكلمة الفصل في النقاط الخلافية في القاعدة الدستورية، فالأطراف الفاعلة على الأرض سبب عدم التوافق حول النقاط الخلافية، وليس النواب والدولة”.

واستطرد “أي اتفاق بين النواب والدولة، سيدفع لوجود حكومة جديدة، ويجب الابتعاد عن أي تأثير خارجي على مجريات أي لقاء”.