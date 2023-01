الحامي: ما طرحه الرئاسي عبارة عن تقارب أكثر مما هو مبادرة ومن حيث المبدأ نحن نرحب به

ليبيا – قالت عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 نعيمة الحامي إن رد مجلس الدولة عن دعوة المجلس الرئاسي فيما يتعلق بلقائه مجلس النواب ربما يكون في الجلسة القادمة؛ لأن المبادرة لم تعرض على المجلس ولا يعلم أحد تفاصيلها وما تحتويها.

الحامي اعتبرت خلال تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد أن ما طرحه الرئاسي هو تقارب أكثر مما هو مبادرة، لكن من حيث المبدأ مجلس الدولة يرحب أن يكون مثل هذا التقارب واللقاءات، خاصة في أرض الوطن وأن يكون اللقاء بين الرئاستين، مع أن التواصل لم ينقطع هذه الفترة ما بين عقيلة والمشري إلا بعد البيان الصادر من الأخير بقطع التواصل معهم إلى حين ما يثبت إلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية.

وأعربت عن أملها من اللقاء المرتقب بين عقيلة والمشري والوصول لقاعدة دستورية بها يتم التأسيس لإجراء الانتخابات.

وتابع: “نحن القانون نريد إلغاءه للتواصل مع مجلس النواب، لكن كمبادرة الرئاسي وخاصة بعد أن نعلن بالغد ما تحويه المبادرة لا ضير في هذا اللقاء، خاصة إذا سعى للوصول لحل في القاعدة الدستورية”.

كما أكدت على أن الرئيس في الجلسة القادمة سيعطي إحاطة بكل نشاطاته ولقاءاته ومناقشة البيان الذي صدر من رئاستي مجلس النواب والدولة باستئناف الحوار بينهما في حين البيان الصادر لتعطيل التواصل صدر من المجلس، متوقعةً أنه سيكون له بند ومناقشة كبيرة خلال الجلسة.

ونوّهت إلى أن رئيس مجلس الدولة سيعرض خلال الجلسة مبادرة الرئاسي لمناقشتها والوصول لآلية للتعامل معها.

