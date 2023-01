مهاجما عقيلة صالح.. سالم القنيدي يصف تصرفات رئاسة البرلمان بـ”العشوائية”

قال عضو مجلس النواب، سالم القنيدي، إن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح يقود البرلمان بشكل منفرد بعيدا عن مشاورة أعضاء البرلمان، بحسب تعبيره.

وأوضح القنيدي، خلال مداخلة مع “ليبيا الأحرار”، أن عقيلة أعلن إلغاء القانون الذي صوت عليه النواب بإحداث محكمة دستورية عليا في بنغازي دون علم النواب أو الرجوع إليهم، وفق قوله.

وأفاد القنيدي، بأنه وعدد من أعضاء مجلس النواب مقاطعون لجلسات البرلمان بسبب تصرفات عقيلة صالح وعدم رجوعه إليهم، طبق قوله.

يذكر أن مجلس النواب صوت على استحداث محكمة دستورية عليا في بنغازي، في ديسمبر 2022، فيما أعلن عقيلة صالح التراجع عنه في الشهر نفسه خلال بيان مشترك مع رئاسة الأعلى للدولة.

