بعد واقعة “أبو عجيلة”.. مجلس النواب يقرر منع تسليم أي مواطن ليبي لأي جهة أجنبية

استأنف مجلس النواب الليبي جلسته الرسمية اليوم الاثنين، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، إن جلسة اليوم التي عقدها المجلس بمقره في مدينة بنغازي ناقشت مستجدات واقعة تسليم المواطن، أبو عجيلة المريمي، للولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف المتحدث أن مجلس النواب قرر بعد مناقشة هذا البند باستفاضة، اختيار لجنة برلمانية مكونة من لجنة الخارجية واللجنة التشريعية ولجنة العدل بمجلس النواب لمتابعة الواقعة.

وذكر بليحق، أن مجلس النواب قرر مخاطبة السلطة القضائية بتكليف فريق قانوني يتولى الدفاع عن المواطن أبو عجيلة المريمي، ومتابعة القضية.

وقرر مجلس النواب الليبي أيضاً مخاطبة النائب العام بتقديم إحاطة لمجلس النواب حول واقعة التسليم.

كما قرر إضافة مادة في القرار الذي أقره مجلس النواب سلفاً حول قضية المواطن أبو عجيلة المريمي، بحيث يتم تحصين ومنع تسليم أي مواطن ليبي مستقبلاً من قبل أي جهة.

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وبذلك علقت جلسة مجلس النواب إلى غدٍ الثلاثاء حيث سيناقش المجلس عدد من مشاريع القوانين المدرجة بجدول أعماله مثل قانون الرياضة وكذلك قانون الاتحادات والروابط المهنية وما يستجد من أعمال.