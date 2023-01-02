مجلس النواب يقرر منع تسليم أي مواطن ليبي لأي جهة أجنبية

الوطن|رصد

استأنف مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم الاثنين برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري.

وخرج المجلس بعدد من القرارات بعد مناقشة واقعة تسليم المواطن أبو عجيلة المريمي وتسليمه للولايات المتحدة الامريكية بحسب المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق

حيث قرر المجلس اختيار لجنة برلمانية مكونة من لجنة الخارجية و اللجنة التشريعية ولجنة العدل بمجلس النواب لمتابعة الواقعة، بالإضافة الى مخاطبة السلطة القضائية بتكليف فريق قانوني يتولى الدفاع عن المواطن أبو عجيلة المريمي ومتابعة القضية .

كما أكد مجلس النواب في بيانه مخاطبة النائب العام بتقديم إحاطة لمجلس النواب حول واقعة التسليم وإضافة مادة يتم خلالها تحصين ومنع تسليم أي مواطن ليبي مستقبلًا من قبل أي جهة، وبذلك علقت جلسة مجلس النواب إلى غدٍ الثلاثاء حيث سيناقش المجلس عدد من مشاريع القوانين المدرجة بجدول أعماله مثل قانون الرياضة وكذلك قانون الاتحادات والروابط المهنية وما يستجد من أعمال .