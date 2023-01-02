مناقشة واقعة تسليم بوعجيلة باستفاضة..بليحق يكشف قرار مجلس النواب حولها

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كشف المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، اليوم الإثنين، ان جلسة اليوم ناقشت واقعة تسليم المواطن بوعجيلة المريمي إلى الولايات المتحدة.

وأوضح بليحق أنه تم اختيار لجنة برلمانية مكونة من لجنة الخارجية واللجنة التشريعية ولجنة العدل لمتابعة واقعة تسليم المريمي للولايات المتحدة الأمريكية.

وذكر المتحدث أنه تم أيضًا مخاطبة السلطة القضائية بتكليف فريق قانوني يتولى الدفاع عن المريمي ومتابعة القضية .

وأكد أنه تمت مخاطبة النائب العام بتقديم إحاطة لمجلس النواب حول واقعة التسليم، وإضافة مادة في القرار الذي أقره مجلس النواب سلفاً حول قضية بوعجيلة بحيث يتم تحصين ومنع تسليم أي مواطن ليبي مستقبلاً من قبل أي جهة.

وأخير، أفاد أنه تم تعليق جلسة مجلس النواب إلى غدٍ الثلاثاء حيث سيناقش المجلس عدد من مشاريع القوانين المدرجة بجدول أعماله مثل قانون الرياضة وكذلك قانون الاتحادات والروابط المهنية وما يستجد من أعمال