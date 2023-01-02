صحيفة فرنسية: صندوق الثروة السيادي الليبي نجا من مصادرة أصوله في باريس

ذكرت صحيفة “ليزيكو” الفرنسية أمس الأحد أن صندوق الثروة السيادية الليبي نجا من مصادرة أصوله في فرنسا من قبل مجموعة دائنة للدولة الليبية حيث ترى محكمة النقض الفرنسية أن الأصول المجمدة في إطار العقوبات الدولية لا يمكن مصادرتها أو نقلها.

وأكدت الصحيفة الفرنسية أن في شهر سبتمبر الماضي أصدرت محكمة النقض حكماً طال انتظاره من قبل صندوق الثروة السيادية وبالدرجة الأولى من قبل الطرف المعني المؤسسة الليبية للاستثمار وهو نزاع طويل الأمد بينه وبين مجموعة الخرافي الكويتية.