هيئة البحث عن المفقودين: استخراج ثمان جثث مجهولة في ترهونة

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين استخراج ثمان جثث مجهولة الهوية في مدينة ترهونة.

وبينت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين عبر مكتبها الإعلامي أنها قامت بالتعاون مع جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة باستخراج عدد (8) جثث مجهولة الهوية من المكب العام بترهونة .

وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم إحالة الجثامين التي جرى استخراجها بعد أخد الإذن من مكتب النائب العام لعرضها على الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة وليتم أخد عينات منها من قبل الفريق المختص للهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين وإحالتها إلى إدارة المختبرات لمطابقتها بالعينات المرجعية لأهالي المفقودين.