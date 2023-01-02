بليحق: اختيار لجنة برلمانية لمتابعة واقعة تسليم بوعجيلة المريمي

العنوان – بنغازي

أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، اليوم الإثنين أنه تم خلال جلسة اليوم اختيار لجنة برلمانية مكونة من لجنة الخارجية و اللجنة التشريعية ولجنة العدل بمجلس النواب لمتابعة واقعة تسليم بوعجيلة المريمي للولايات المتحدة الامريكية.

وأضاف بليحق انه تم خلال الجلسة مخاطبة السلطة القضائية بتكليف فريق قانوني يتولى الدفاع عن المريمي ومتابعة القضية .

وأوضح أنه تمت مخاطبة النائب العام بتقديم إحاطة لمجلس النواب حول واقعة التسليم، واخيراً إضافة مادة في القرار الذي أقره مجلس النواب سلفاً حول قضية المواطن بوعجيلة المريمي بحيث يتم تحصين ومنع تسليم أي مواطن ليبي مستقبلاً من قبل أي جهة.

وذكر انه تم تعليق جلسة مجلس النواب إلى غدٍ الثلاثاء حيث سيناقش المجلس عدد من مشاريع القوانين المدرجة بجدول أعماله مثل قانون الرياضة وكذلك قانون الاتحادات والروابط المهنية وما يستجد من أعمال .