وسط مطالبات بالقصاص.. إخراج 8 جثث جديدة من حفر الموت بترهونة

أعلنت هيئة البحث والتعرف على المفقودين استخراج 8 جثث مجهولة الهوية من المكب العام بمدينة ترهونة، وذلك بعد تحديد مكان المقبرة مساء أمس الأحد.

وأفادت الهيئة بأنها ستُحيل الجثامين إلى الطب الشرعي لتشخيص سبب الوفاة وأخذ عينات المطابقة للتعرف على هوية الجثامين.

يُشار إلى أن اكتشاف المقابر الجماعية في مدينة ترهونة بدأ منذ يونيو 2020، تزامنا مع انسحاب مليشيا “الكاني” من المدينة.

يأتي هذا في الوقت الذي يطالب فيه أهالي ترهونة بتجديد تفعيل البطاقات الحمراء الصادرة عن النائب العام، وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم في ليبيا وخارجها.

المصدر: الهيئة العامة للتعرف والبحث على المفقودين + رابطة ضحايا ترهونة

