مجلس الدولة يرفض دعوة الرئاسي لاجتماع ثلاثي في غدامس

الوطن|رصد

قال المكتب الإعلامي لمجلس الدولة إن مجلس عقد اليوم الإثنين برئاسة رئيس المجلس خالد المشري جلسته رقم 83 بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وأكد المكتب الإعلامي أنه تم خلال الجلسة مناقشة آخر المستجدات السياسية الجارية في البلاد والعقبات التي تواجه إجراء الاستحقاق الانتخابي الذي يتطلع إليه الشعب الليبي، مشيرًا إلى أنه تم التصويت على رفع قرار تعليق التواصل مع مجلس النواب، والتصويت على أن تكون القاعد الدستورية مصغرة تتضمن باب نظام الحكم والأحكام الانتقالية.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أنه تمت مناقشة الدعوة التي قدمها المجلس الرئاسي، التي تهدف إلى عقد اجتماع ثلاثي بمدينة غدامس في تاريخ 11 يناير، حيث رحب المجلس بهذه المبادرة وتوجه بالشكر إلى أعضاء المجلس الرئاسي على جهودهم المبذولة في هذا الصدد، مؤكدًا في ذات الوقت أن ملف القاعدة الدستورية شأن مشترك بين مجلسي الدولة والنواب، وأن التوصل إلى توافق بينهما قريب في هذا الشأن؛ وبناء على ذلك فإنه يتعذر المشاركة في اللقاء المشار إليه.