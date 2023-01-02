لنقي الأعلى للدولة صوت على موضوعين أحدهم عدم الذهاب إلى غدامس

أخبارليبيا24- خاص

قال عضو المجلس الأعلى للدولة أحمد لنقي اليوم الإثنين، إن الجلسة انتهت بالتصويت على موضوعين إثنين فقط، بعد المناقشة فيهما.

وأوضح لنقي في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أن أحد الموضوعين هو التصويت على استئناف الحوار مع مجلس النواب.

وأشار لنقي إلى أن الموضوع الثاني الذي تم التصويت عليه عدم الذهاب إلى لقاء غدامس الذي دعا إليه المجلس الرئاسي.

وكان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي تقدم بمباردة بعد الجمود السياسي الذي تشهده البلاد يكون بلقاء المجالس الثلاثة مجلس النواب والأعلى للدولة والرئاسي، من أجل إيجاد للتوافق حول إيجاد حل لتعطّل المسار الدستوري.

وتم اقتراح عقد لقاء في مدينة غدامس، في 11 من الشهر الجاري، برعاية أممية لبحث النقاط الخلافية حول ما تبقى من مواد دستورية.