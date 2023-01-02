بوقعيقيص: نرفض توجيه السهام المسمومة نحو القطاع الخاص

قالت آمال بوقعيقيص، عضو ملتقى الحوار السياسي:” تسؤني جداً هذه الظاهرة المعيبة التي تتأجج عندما يتم توجيه الشكر والامتنان لأي نجاح للقطاع الخاص وتتصاعد الشكوى”.

وأضافت بوقعيقيص، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” ماذا عن محدودي الدخل

في كل بلدان العالم؟ ثمة قطاع خاص وقطاع عام ولقد قال الله في كتابه العزيز ما معناه أنه خلق البشر طبقات وحثنا على الرحمة والتعاطف، ولكن ليس بمعنى توجيه السهام المسمومة نحو القطاع الخاص، يكفي هذا القطاع أنه يساهم في توفير فرص العمل الكريمة لشبابنا”.

ولفتت إلى أن التعاطف مع محدودي الدخل يكون ببذل الجهود والنضال في مواجهة الدولة لتحسين القطاع العام وباعتبار الحديث عن الصحة، أين التأمين الصحي العام، الذي سيسمح لمحدودي الدخل بتلقي بعض الخدمات الصحية لدى القطاع الخاص عندما يعجز العام عن توفيرها”.

وتابعت:” يجب حث القطاع العام على الدخول في منافسة حقيقية مع القطاع الخاص وعلى الذين يشفقوا على محدودي الدخل أن يهبوا ويواجهوا الدولة لافتكاك حقوق الفقراء بدل الاكتفاء بالتباكي على صفحات الفيس بوك”.

واستطردت:” مزيد من التقدم والإبداع للقطاع الخاص الذي يغامر ويجتهد في كل المجالات فبه وحده تنشط المدينة، وتكون بنغازي عاصمة اقتصادية بسواعد أبنائها المخلصين”.