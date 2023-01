السريري: المبادرة التي سيتقدم بها الرئاسي لن تكون محل قبول في هذه الحالة

ليبيا – قال عضو لجنة المسار الدستوري عن مجلس الدولة فتح الله السريري إن في حال تغليب طرف سياسي على آخر في المبادرة التي سيتقدم بها المجلس الرئاسي لن تكون محل قبول من طرف أعضاء مجلس الدولة.

السريري وفي تصريح خاص لقناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الصادق الغرياني، رأى أنه في حالة عدم توصل مجلسي النواب والدولة إلى حل توافقي للانسداد السياسي يجب أن يتدخل المجلس الرئاسي لتقديم مبادرة موضوعية قابلة للتنفيذ والقبول، ومن ثم فإن أولى خطوات الرئاسي جمع المجلسين برعايته لمناقشة ما لديهم من قاعدة دستورية أو طرح مبادرته والنقاش حولها كحل انتقالي للمرحلة القادمة.

ولفت السريري إلى أن مجلس الدولة لا يبحث عن حل لابد أن يكون فيه بقدر ما يريد حلًا واقعيًا للبلد، مؤكدًا أنه لن يرفض ذلك الحل أو يعارضه ما دام يحقق صالح البلاد، على حد قوله.

