حمودة: إحالة قوائم الخريجين الذين تم تعيينهم في مؤسسة النفط إلى وزارة المالية

أكد الناطق باسم مجلس الوزارء في الحكومة المنتهية محمد حمودة ان جلسة الحكومة اليوم اتخذت عدد من القرارات، أبرزها إحالة قوائم الخرجين الذين تم تعيينهم في المؤسسة الوطنية للنفط والجهات التابعة لها إلى وزارة المالية لاستكمال الإجراءات وإصدار أرقام مالية لهم، والذين سيتم اخضاعهم لبرنامج شامل لتقييم الخرجين وتدريبهم وفق احتياجات المؤسسة والشركات التابعة لها.

واضاف حمودة أن المجلس منح الإذن لوزارة الشباب بإبرام اتفاقية التعاون بين وزارتي الشباب في جمهورية صربيا ودولة ليبيا بهدف تعزيز تنمية الموارد البشرية.

واعتمد المجلس توزيع مخصصات الباب الثالث والتي سيتم إنفاقها على مشروعات محددة وموزعة توزيع عادل على المناطق المختلفة في ليبيا.

كما وافق المجلس على إتمام إجراءات المصادقة على اتفاقية اليونيسكو لعام 2003 لصون وحماية التراث اللامادي والانضمام الكامل لهذه الاتفاقية التي تسمح بتسجيل التراث الليبي على قوائم التراث العالمي.