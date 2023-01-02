الرئاسي يعلق على رفض مجلس الدولة المشاركة في لقاء غدامس

علق المجلس الرئسي على رفض مجلس الدولة المشاركة في لقاء غدامس المقرر يوم الحادي عشر من شهر يناير الجاري.

وقال المجلس الرئاسي في بيان له إنه من سمات الأنظمة السياسية على تعددها، هو تعاون السلطات، ووفق هذا المبدأ بنى المجلس الرئاسي مقاربته المتمثلة في عقد لقاء غدامس المعلن عنه يوم الحادي عشر من يناير الجاري، بهدف خلق مناخ مناسب لاتخاذ خطوات تؤدي إلى الانتخابات العامة، وفق قاعدة دستورية توافقية وقانون انتخابات توافقي من قبل مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة.

وأضاف المجلس أنه أبلغ اليوم بتعذر مشاركة المجلس الاعلى للدولة في هذا اللقاء المفترض بدون توضيح أسباب ذلك رغم الترحيب بالدعوة .

وجدد المجلس الرئاسي دعوة مجلسي النواب والدولة لتحمل مسؤولياتهما الوطنية، من أجل توحيد الجهود، وتذليل الصعاب أمام التوافق الوطني الذي ينتظره كافة أبناء الشعب الليبي لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب الآجال.