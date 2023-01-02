11 حالة كورونا خلال التحديث الأسبوعي لمركز مكافحة الأمراض

العنوان – طرابلس

أصدر المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الإثنين التحديث الأسبوعي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد خلال الفترة من 26 ديسمبر الماضي وحتى 01 يناير الجاري.

وأوضح المركز أنه استلم عدد (22) عينة وبعد فحص العينات كانت عدد الحالات السالبة (11) عينة، وعدد الحالات الموجبة (11) حالة .

وأضاف المركز أن عدد الحالات المتعافية (14) حالة، وعدد الحالات الوفيات (00) حالة، ونسبة الحالات الموجبة (50 % ) .

وأكد أن إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 507,153 حالة، والحالات النشطة 41 حالة، والمتعافين 500,675 حالة، والوفيات 6.437 حالة.