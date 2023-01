جمعة: الأمم المتحدة عاجزة عن حل الأزمة الليبية

ليبيا – قال أحمد جمعة الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الليبي إن حل الأزمة الليبية سيأتي من الخارج، متهمًا الأطراف المتصارعة على السلطة في البلاد بالعمل لصالح دول غربية.

جمعة وخلال مشاركته عبر برنامج “مدار الغد” الذي بث على قناة “الغد”، أكد أن الأطراف المحلية تلعب دورًا في الأزمة الليبية، وإذا لم يتم التوافق فيما بينهما فلن تحل أزمة ليبيا.

ورأى أن الغرب لم يعد يهتم بليبيا كما في السابق، وذلك بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا.

وأكد أن قوات الأفريكوم الأمريكية، لم تعد تستهدف الإرهابيين كما السابق، وللاسف الأزمة في ليبيا مرتبطة بتحركات الأمم المتحدة التي تتبع استراتيجية إدارة الأزمة وليس حلها.

وعن سبب ذلك ذلك الفشل الأممي في حل الأزمة الليبية، رأى جمعة أن الأمم المتحدة عاجزة عن الحل بسبب ميثاق الأمم المتحدة الحالي، وهو ما طرحته مصر بضرورة تغيير الاستراتجيية الحالية في الأمم المتحدة لحل النزاعات الدولية.

