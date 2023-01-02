ليبيا.. حكومة الوحدة تعتمد توزيع 16.5 مليار دينار لتغطية مشروعات تنموية

عقدت حكومة الوحدة الليبية، اليوم الإثنين، اجتماع مجلس الوزراء العادي الأول لعام 2023، برئاسة رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة.

وقال الناطق باسم حكومة الوحدة الليبية، محمد حمودة، في مؤتمر صحفي، إن مجلس الوزراء وافق على إصدار لائحة المشتريات الحكومية والتي ستكون أحكامها جزءاً لا يتجزأ من لائحة العقود الإدارية الصادرة بقرار رقم 563 لعام 2007.

كما تم إحالة قوائم الخرجين الذين تم تعيينهم في المؤسسة الوطنية للنفط والجهات التابعة لها إلى وزارة المالية لاستكمال الإجراءات وإصدار أرقام مالية لهم، والذين سيتم اخضاعهم لبرنامج شامل لتقييم الخرجين وتدريبهم وفق احتياجات المؤسسة والشركات التابعة لها.

وقرر مجلس الوزراء منح الإذن لوزارة الشباب بإبرام اتفاقية التعاون بين وزارتي الشباب في جمهورية صربيا ودولة ليبيا والتي تهدف إلى تعزيز تنمية الموارد البشرية.

ووافق أيضاً على إتمام إجراءات المصادقة على اتفاقية اليونيسكو لعام 2003، لصون وحماية التراث اللاّمادي والانضمام الكامل لهذه الاتفاقية التي تسمح بتسجيل التراث الليبي على قوائم التراث العالمي.

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كما تم اعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث والتي سيتم إنفاقها على مشروعات محددة وموزعة توزيع عادل على المناطق المختلفة في ليبيا.

وكان رئيس حكومة الوحدة الليبية، عبد الحميد دبيبة، أصدر قراراً بتوزيع مخصصات الباب الثالث الخاص بالتنمية لعام 2022 بمبلغ مالي قدره 16.5 مليار دينار لاستخدامها في تغطية المشروعات التنموية الجارية والمنتهية المتعاقد عليها، قبل نهاية السنة المالية بـ 3 أيام فقط.