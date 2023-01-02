عقب رفض مجلس الدولة لقاء غدامس.. الرئاسي يجدد دعوته لتوحيد الجهود لإجراء الانتخابات

أخبار ليبيا 24

جدد المجلس الرئاسي، اليوم الإثنين، دعوته إلى مجلسي النواب والدولة لتحمل مسؤولياتهما الوطنية، من أجل توحيد الجهود، وتذليل الصعاب أمام التوافق الوطني الذي ينتظره كافة أبناء الشعب الليبي لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب الآجال.

جاء ذلك في بيان أصدره المجلس الرئاسي ردا على إعلان مجلس الدولة تعذر مشاركته في اللقاء الذي دعا له المجلس الرئاسي رئاستي مجلسي النواب والدولة في غدامس في 11 يناير الجاري من أجل بحث النقاط الخلافية والوصول إلى توافق حول القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات.

وقال الرئاسي في بيان ليه: “أبلغنا اليوم بتعذر مشاركة المجلس الأعلى للدولة في هذا اللقاء المفترض بدون توضيح أسباب ذلك رغم الترحيب بالدعوة، التي جاءت في إطار المقاربة التي أطلقها المجلس الرئاسي من مبدأ عاون السلطات”.

وأوضح الرئاسي أن مبادرته تهدف إلى خلق مناخ مناسب لاتخاذ خطوات تؤدي إلى الانتخابات العامة، وفق قاعدة دستورية توافقية وقانون انتخابات توافقي من قبل مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة.