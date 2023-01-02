نصية: البرلمان على استعداد لإصدار التشريعات اللازمة لتفعيل مخرجات المنظومة الرقابية

التقى عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية خلال اليومين الماضيين الأمين العام لمنظمة الأربوساي نجيب القطاري والمشرف العام للمنظمة فيصل ماني، بحضور رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك والسفير التونسي لدى ليبيا أسعد العجيلي.

وتناول اللقاء سُبل تطوير مؤسسات الرقابة على المال العام، حيث استعرض القطاري خلال اللقاء منظومة مؤسسات الرقابة في تونس بصفته رئيس محكمة المحاسبات، كما تم خلال اللقاء استعراض برامج التطوير لديوان المحاسبة الليبي.

وتناول اللقاء أيضًا أوجه التعاون بين منظمة الأربوساي وديوان المحاسبة وفقًا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بينهما مؤخرًا.

من جهته، أكد عضو مجلس النواب نصية استعداد مجلس النواب لإصدار التشريعات اللازمة حتى تكون نتائج مخرجات المنظومة الرقابية فعالة.