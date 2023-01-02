بليحق: البرلمان سيخاطب السلطة القضائية بتكليف فريق قانوني للدفاع عن ‎أبوعجيلة

قال المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إن البرلمان وافق على مخاطبة النائب العام لإحاطة مجلس النواب بشأن واقعة تسليم المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود.

وأضاف بليحق، في تصريحات متلفزة، أن المجلس سيخاطب السلطة القضائية بتكليف فريق قانوني يتولى الدفاع عن المواطن ‎أبوعجيلة مسعود ومتابعة القضية.

وأوضح بليحق، أن البرلمان كلف لجنة برلمانية من اللجان الخارجية والعدل والتشريعية لمتابعة واقعة تسليم أبوعجيلة مسعود.

وأشار إلى أن جلسة غدا الثلاثاء ستناقش مشاريع القوانين المدرجة في جدول أعمال المجلس الرياضية والاتحادات والروابط المهنية وما يستجد من أعمال.

وكان مجلس النواب برئاسة النائب الأول فوزي النويري، علق جلسته إلى غد الثلاثاء، لاستكمال جدول الأعمال.