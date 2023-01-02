اللافي والنائب العام يناقشان آليات عمل الغرفة الأمنية المشتركة بالزاوية

عقد النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي اليوم، اجتماعًا موسعًا بمكتب النائب العام لمناقشة آليات عمل الغرفة الأمنية المشتركة، التي تم تأسيسها مؤخرًا، للقضاء على الخروقات الأمنية، والظواهر الهدامة بمنطقة الزاوية، وكذلك لأجل العمل على تعزيز سيادة القانون.

وأكد النائب بالمجلس الرئاسي على أهمية قيام الغرفة بالمهام المنوطة بها، لأجل محاصرة الجريمة، وترسيخ قيم الأمن في المنطقة، ومنع الإفلات من العقاب لكافة الجرائم المرتكبة، كما أكد وقوف المجلس الرئاسي، مع كافة الأجهزة الأمنية، حتى تؤدي دورها بالشكل المطلوب.

وحضر الاجتماع كل من النائب العام، والمحامي العام بدائرة محكمة استئناف الزاوية، ورئيس نيابة الزاوية الابتدائية، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات، ومدير أمن بلدية الزاوية، وعددًا من مسؤولي الغرفة الأمنية المشتركة بالزاوية.

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