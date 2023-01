الأبلق: البعثة لا تستطيع طرح أيّ رؤية للتوافق إلا بعد النقاش مع الأطراف الدولية المؤثرة في المشهد

ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب المقاطع عمار الأبلق عضو جماعة الإخوان أن رئاسة مجلس النواب دائمًا لا تعلن عن أجندة الجلسات، مخالفة بذلك النظام الداخلي وكذلك العمل المؤسّسي. وفيما يتعلق بإمكانية النظر في دعوة الرئاسي بجلسة الغد، أوضح الأبلق في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” أن الأمر بيد مَن يترأس الجلسة سواء رئيس المجلس عقيلة صالح أو نائبه فوزي النويري، فهما مَن يستطيع طرح دعوة الرّئاسي في أجندة الجلسة من عدمها. وفي ردّه على سؤال يتعلق بعمل البعثة بخطوات واضحة قال: إن البعثة الأممية لا تستطيع طرح أيّ رؤية للتوافق إلا بعد النقاش مع الأطراف الدولية المؤثرة في المشهد الليبي وأخذ موافقتها لرؤية الحلّ. معتقدًا بأن الأطراف غير متفقة بعد. وبيّن أنه ومن خلال تصريحات بعض الدول يتضح بأن الجميع متفقون على ضرورة إجراء انتخابات ولكنّ الإشكال في كيفية الوصول للأساس القانوني لإجرائها، مشيرًا في السياق ذاته إلى احتمالية تكرار مسار لجنة الـ 75 باختيار لجنة حوار جديدة لتحريك الانسداد السياسي.

