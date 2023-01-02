رئيس الأركان العامة يزور بلدية العزيزية

العزيزية 02 يناير 2023 (وال)- قام رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول محمد الحداد الأحد، بزيارة إلى بلدية العزيزية رفقة رئيس أركان القوات البرية، وآمر منطقة الساحل الغربي، وآمر منطقة طرابلس العسكرية.

وأفاد المركز الإعلامي لرئاسة الأركان العامة للجيش الليبي، بأنه كان في استقبال الحداد عميد بلدية العزيزية، ووزير الاقتصاد والتجارة، وعمداء ورؤساء المجالس التسييرية لبلديات (السواني الكريمية – الزهراء – المايه – الجليدة – العامرية – الناصرية – المعمورة)، ورئيس المجلس الاجتماعي لقبائل ورشفانة، ومدير أمن مديرية الجفارة، وعدد من نواب المنطقة، ومدير مكتب مكافحة الفساد – جفاره، ومدير جهاز الحرس البلدي – جنوب طرابلس.

وأوضح المركز أنه جرى في مقر البلدية اجتماع ضم الحاضرين، وتم خلاله مناقشة الأوضاع الراهنة في المنطقة، وبعض المشاكل الأمنية وآلية حلها، وآلية ضم المجموعات المساندة للجيش الليبي، وبرامج تأهيلها وتدريبها وإعادة هيكلة بنائها بالطرق السليمة من خلال تظافر الجهود. (وال)

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