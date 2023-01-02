مراسلون بلا حدود: ليبيا أصبحت بؤرة سوداء على المستوى الإعلامي

قالت منظمة مراسلون بلا حدود إن الصحفيين في ليبيا يعانون من وضع مأساوي، وسط انتهاكات عدة، مشيرة إلى أن ليبيا أصبحت بؤرة سوداء حقيقية على المستوى الإعلامي، حيث غادر معظم الصحفيين ووسائل الإعلام البلاد.

وذكرت المنظمة في تقريرا لها أن الصحفيين يعانون منذ سنوات من الترهيب والعنف الجسدي والمضايقات النفسية، وأن الانتهاكات ضد الإعلاميين تمر في إفلات تام من العقاب.

وأضافت مراسلون بلا حدود، أن الصحفيين الذين اختاروا البقاء، فإن شغلهم الشاغل بات الحفاظ على سلامتهم من خلال العمل تحت حماية أحد أطراف النزاع، بينما لم يعد بإمكان الصحفيين الأجانب تغطية الأحداث الجارية على الأرض.

وأشارت المنظمة إلى أنه لا توجد أي هيئة تنظيمية تُعنى بالصحافة ولا أي إطار قانوني يضمن الحق في الوصول إلى المعلومات أو يفرض على وسائل الإعلام احترام التعددية والشفافية.

كما لا يوجد أي قانون يضمن حرية التعبير وسلامة الصحفيين والحق في الحصول على معلومات موثوقة.

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ولفتت المنظمة إلى ما اسمته بالتواطؤ بين السياسة والإعلام من جهة، والغموض الذي يلف العقود الإعلانية، وهو ما يقوض بشدة استقلالية وسائل الإعلام والصحفيين الذين يعملون في ظروف مزرية ويمكن فصلهم بشكل تعسفي حسب نزوات مشغلهم أو صاحب العمل.