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اللافي يعقد اجتماعا بمكتب النائب العام لمناقشة عمل الغرفة الأمنية الزاوية

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

عقد النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي اجتماعاً موسعاً الإثنين في مكتب النائب العام لمناقشة آليات عمل الغرفة الأمنية المشتركة في الزاوية، التي تم تأسيسها مؤخرًا، للقضاء على الخروقات الأمنية، والظواهر الأخيرة في المنطقة.

وحضر الاجتماع كل من النائب العام، والمحامي العام بدائرة محكمة استئناف الزاوية، ورئيس نيابة الزاوية الابتدائية، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات، ومدير أمن بلدية الزاوية، وعدداً من مسؤولي الغرفة الأمنية المشتركة بالزاوية.

اللافي وخلال الاجتماع أكد على أهمية قيام الغرفة بالمهام المنوطة بها، لأجل محاصرة الجريمة، وترسيخ قيم الأمن في المنطقة، ومنع الإفلات من العقاب للجرائم المرتكبة كافة، كما أكد وقوف المجلس الرئاسي، مع كل الأجهزة الأمنية، حتى تؤدي دورها بالشكل المطلوب.

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الوطن الليبية

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