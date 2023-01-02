مجلس النواب يصدر قراره الأول للعام الجديد بشأن واقعة تسليم بوعجيلة مسعود

العنوان – بنغازي

أصدر مجلس النواب اليوم الإثنين، القرار رقم (1) لعام 2023 بشأن واقعة تسليم المواطن الليبي أبو عجيلة مسعود.

واعتبر المجلس اتفاقية التسوية المبرمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وليبيا في 2008/8/14م تسوية نهائية لقضية لوكربي من الناحية المدنية والجنائية وهي تعلو في قيمتها القانونية وقوة إلزامها على القوانين الوطنية.

وشدد مجلس النواب في مادته الثانية في القرار على أن تلتزم جميع الجهات الأمنية في الدولة الليبية بعدم تسليم أي مواطن ليبي لأي جهة أجنبية كانت إلا عن طريق موافقة النائب العام وفق القوانين والتشريعات النافذة.

وأكد مجلس النواب، على مطالبة الجهات القضائية بملاحقة ومحاكمة كل من يتورط من الليبيين في إعادة فتح الملف.