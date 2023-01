ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري علي السويح إن هناك جدية من الأطراف الخارجية المتدخّلة بالمشهد الليبي لحل الأزمة.

السويح أشار في تصريح لقناة “فبراير” أمس الأحد إلى أن أي مبادرة تطرح لحل الأزمة بالبلاد مهمة.

وأكد على أن السماح لمزدوجي الجنسية والعسكريين بالترشح للانتخابات أمر صعب.

