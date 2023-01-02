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مجلس النواب الليبي يناقش سبل حل إشكاليات النقابات والاتحادات والروابط المهنية

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

عقد نائب رئيس لجنة شؤون النقابات والاتحادات والروابط المهنية بمجلس النواب الليبي، جبريل اوحيدة، اليوم الاثنين، اجتماع مع عدد من المستشارين القانونيين وعدد من الخبراء في النقابات والاتحادات والروابط المهنية.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس النواب الليبي إن الاجتماع ناقش سبل حل الإشكاليات في النقابات والاتحادات والروابط المهنية.

وأوضح أنه تم مناقشة قانون رقم (23) الخاص بالنقابات، وكذلك القانون المعروض على جلسات مجلس النواب بالإضافة إلى الاتفاقيات المصادقة عليها في ليبيا بهذا الشأن.

وتم الاتفاق على أن يتم إحالة ما خلص إليه الاجتماع إلى لجنة شؤون النقابات والاتحادات والروابط المهنية.

 

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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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