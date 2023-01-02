المجلس الرئاسي يعرب عن أسفه لرفض مجلس الدولة مبادرته للقاء مع النواب

الوطن| رصد

أعرب المجلس الرئاسي عن أسفه لرفض مجلس الدولة مبادرته للقاء مع أعضاء مجلسي النواب والدولة في غدامس، قائلاً إن مبادرته كانت بهدف اتخاذ خطوات تؤدي إلى الانتخابات العامة، وفق قاعدة دستورية توافقية وقانون انتخابات توافقي بين المجلسين.

المجلس وفي بيان له استهجن رفض مجلس الدولة لمبادرته دون توضيح أسباب ذلك رغم الترحيب بالدعوة، لافتاً إلى تجديد الدعوة لمجلسي النواب والدولة لتحمل مسؤولياتهما الوطنية، من أجل توحيد الجهود أمام التوافق الوطني لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب الآجال، وفق البيان.