الدبيبة: عام 2023 هو عام توحيد المؤسسات والقطاعات والمنظمات المدنية

أخبارليبيا24

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، إن عام 2023 هو عام توحيد المؤسسات والقطاعات والمنظمات المدنية.

وأضاف الدبيبة في كلمته خلال اجتماع مجلس الوزراء العادي الأول لعام 2023، أن هذا العام عام دعم الشخصيات الوطنية التي مطلبها وغايتها تحقيق الانتخابات وإنجاحها.

وأكد رئيس الحكومة، أن قطار التنمية مستمر رغم كل محاولات إغراقنا في وحل الصراع السياسي وتعطلينا عن خدمة الليبيين.

وتابع الدبيبة :”قمنا بالإعداد الفني والقانوني اللاّزم لتنفيذ المشاريع الأساسية الملموسة لدى المواطن في كافة ربوع الوطن، واستكمال وضمان كافة إجراءات الشفافية الخاصة بها”.

ولفت رئيس الحكومة إلى أن مخصصات 2022 غطت كافة مشاريع التنمية في الطرق والمواصلات والبنية التحتية.

وذكر أنه تمت إضافة 1500 ميغاوات للشبكة الكهربائية العامة مع تنفيذ عديد العمرات الجسيمة للمحطات الكهربائية في عدة مناطق.

وأفاد أنه تم استكمال صيانة مايزيد عن 20 مستشفى في أكثر من منطقة، و285 مدرسة كانت متوقفة عن العمل فيما يزيد عن 20 سنة مضت.

وقال :”لن نقبل بالأوضاع المتردية بشكبة الصرف الصحي في اجدابيا وأبو سليم وسبها وغيره، وسيتم إصلاحها بعد عقود من الإهمال والفساد”.

وأضاف :”من بين أولوياتنا تخصيص مبالغ مالية جديدة للبلديات لتنفيد مشاريع تنموية مستعجلة متعلقة بالخدمات الأساسية والطرق الزراعية والفرعية”.