شكشك ونصية يجتمعان مع أمين المنظمة العربية للرقابة المالية

اجتمع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك وعضو مجلس النواب عبدالسلام نصية مع الأمين العام للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة نجيب القطاري لمناقشة تطوير مؤسسات الرقابة في ليبيا.

وذكر بيان لمجلس النواب اليوم الإثنين أن الاجتماع الذي عقد قبل يومين شارك فيه المشرف العام للمنظمة فيصل ماني والسفير التونسي لدى ليبيا أسعد العجيلي.

تناول اللقاء سُبل تطوير مؤسسات الرقابة على المال العام، وأوجه التعاون بين المحاسبة وديوان المحاسبة وفقا لمذكرة التفاهم التي جرى توقيعها بينهما مؤخراً.

واستعرض القطاري خلال اللقاء منظومة مؤسسات الرقابة في تونس بصفته رئيس محكمة المحاسبات، وكذلك برامج التطوير لديوان المحاسبة الليبي.

من جانبه، أشار نصية إلى استعداد مجلس النواب لإصدار التشريعات اللازمة لفاعلية نتائج مخرجات المنظومة الرقابية.