عبد السلام أبو حجر يغادر ‘أمير الشعراء’… شكوك عن إقصاء متعمد

غادر الشاعر الليبي عبد السلام أبو حجر قائمة الـ 20 متسابقا في المرحلة النهائية من أمير الشعراء بعد مشاركة فريدة ومثيرة للجدل في مرحلتها الأخيرة.

وأرجع المتابعون سبب إقصاء أبو حجر إلى موقفه الشهير مع لجنة التحكيم في مرحلة التصفيات عندما أحرجها في خطأ لغوي لم يرتكبه لكن أعضاءها حاولوا الضغط عليه الأمر الذي خلف ردود فعل كبيرة حول كفاءة اللجنة المشرفة على المسابقة.

وبعد إقصاء عبد السلام أبو حجر تصبح الشاعرة فاطمة أبو الخيرات هي ممثلة ليبيا التي ستواصل مشاركتها في المسابقة.