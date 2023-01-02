وزارة النفط تعلن انضمام ليبيا للمنظمة العالمية للطاقة ( IEF )

العنوان – طرابلس

أعلنت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية انضمام دولة ليبيا للمنظمة العالمية للطاقة ( IEF ).

وأوضحت الوزارة أنّه اعتباراً من شهر ديسمبر 2022، وافق المجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للطاقة على انضمام دولة ليبيا لهذه المنظمة لتصبح الدولة (72) العضو بهذه المنظمة.

وأضافت الوزارة أن هذا المنتدى يضم أكثر من 90‎%‎ من الدول و المنظمات التي تعمل في إنتاج و استهلاك و تسويق النفط والغاز في العالم.

وأكدت وزارة النفط أن دولة ليبيا ستعمل بنشاط وحيوية في هذه المنظمة كما عملت في منظمات الطاقة الأخرى التي انضمت إليها دولة ليبيا بعد إنشائها و كانت عضواً مؤسساً في عديد المنظمات.